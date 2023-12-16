Момент обстрела курского села кассетными бомбами ВСУ попал на видео

Украинские войска минувшей ночью обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) кассетными боеприпасами село Крупец Дмитриевского района Курской области. Как сообщает SHOT, в населённом пункте было зафиксировано не менее трёх прилётов. После обстрела местные жители находят на улицах отработанные боевые элементы 9Н235, предназначенные для уничтожения живой силы или легкобронированной техники.

Ночной обстрел села Крупец в Курской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным Правительства Курской области, в результате ночной атаки ВСУ в Дмитриевском районе повреждения получили 32 дома. В городе Дмитриеве к настоящему моменту замерщики окон закончили работу в десяти повреждённых домах. Оценка ущерба в селе Крупец ещё продолжается. Однако власти обещают восстановить имущество жителей в кратчайшие сроки.

"Основной материал для проведения ремонтно-восстановительных работ в наличии, всё, что необходимо, заказано и будет доставлено на объекты в кратчайшие сроки. Две бригады приступают к восстановительным работам", — сообщается в телеграм-канале правительства региона.

На следующей неделе также начнётся работа по оценке нанесённого ущерба личному автотранспорту, добавили в администрации.