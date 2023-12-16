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16 декабря, 17:36

"Мэра нема": Кличко не явился на заседание с Зеленским, а отдуваться пришлось администрации

Кличко не появился на заседании с участием Зеленского

Киевский мэр Виталий Кличко не присоединился по видеосвязи к заседанию Конгресса местных и региональных властей, на котором в том числе присутствовал Владимир Зеленский. Украинскую столицу представил глава городской военной администрации Сергей Попко.

Кличко не появился на заседании Конгресса местных и региональных властей. Видео © Telegram / Укринформ

Когда он присоединился к встрече, все тут же обратили внимание на отсутствие Кличко и чиновнику не оставалось ничего, кроме как сказать "мэра нет". Его фраза рассмешила присутствующих, и к диалогу подключился Зеленский.

"Нужно сделать всё, чтобы в столице был мэр", — сказал он, смеясь.

По данным "Укринформ", на заседании критиковали Кличко за отсутствие центров временного принятия переселенцев.

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Ранее Кличко заявлял, что его не удивляет падение рейтинга Зеленского. По его мнению, люди видят, кто действительно эффективен, а кто — нет, а сам Зеленский расплачивается за допущенные ошибки.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Дмитрий Ягодкин

Никита Осипов
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