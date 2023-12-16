"Мэра нема": Кличко не явился на заседание с Зеленским, а отдуваться пришлось администрации
Кличко не появился на заседании с участием Зеленского
Киевский мэр Виталий Кличко не присоединился по видеосвязи к заседанию Конгресса местных и региональных властей, на котором в том числе присутствовал Владимир Зеленский. Украинскую столицу представил глава городской военной администрации Сергей Попко.
Кличко не появился на заседании Конгресса местных и региональных властей. Видео © Telegram / Укринформ
Когда он присоединился к встрече, все тут же обратили внимание на отсутствие Кличко и чиновнику не оставалось ничего, кроме как сказать "мэра нет". Его фраза рассмешила присутствующих, и к диалогу подключился Зеленский.
"Нужно сделать всё, чтобы в столице был мэр", — сказал он, смеясь.
По данным "Укринформ", на заседании критиковали Кличко за отсутствие центров временного принятия переселенцев.
Ранее Кличко заявлял, что его не удивляет падение рейтинга Зеленского. По его мнению, люди видят, кто действительно эффективен, а кто — нет, а сам Зеленский расплачивается за допущенные ошибки.
ТАСС / DPA / Дмитрий Ягодкин