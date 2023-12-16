В Москве в комиссионном магазине нашли пистолет в колонке от музыкального центра
В колонке от музыкального центра, который принесли в комиссионку в Москве, нашли пистолет. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, необычную находку сделали сотрудники комиссионного магазина на Киевской улице, которые сразу же после этого позвонили в экстренные службы. Как именно оружие оказалось внутри колонки, сейчас выясняется.
Ранее Лайф писал, что в Красноярском крае строители обнаружили схрон с оружием под полом дома. Когда они вскрывали пол, то обнаружили 20 патронов для спортивной стрельбы и запалы от гранат. Строители начали копать дальше и наткнулись на целый склад с боеприпасами.
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