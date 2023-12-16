В Москве в комиссионном магазине нашли пистолет в колонке от музыкального центра

В колонке от музыкального центра, который принесли в комиссионку в Москве, нашли пистолет. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, необычную находку сделали сотрудники комиссионного магазина на Киевской улице, которые сразу же после этого позвонили в экстренные службы. Как именно оружие оказалось внутри колонки, сейчас выясняется.