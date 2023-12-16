Большинство словаков выступили против военной помощи Украине

Порядка 60% граждан Словакии не согласны с тем, чтобы ЕС оказывал военную помощь Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer, представленные на сайте ЕС. Он проводился агентством MNFORCE с 23 октября по 10 ноября на выборке из 1006 респондентов.

"Не согласны с тем, что Европейский союз финансирует и поставляет военное оснащение Украине, 60% словаков. Положительное отношение к военной помощи выразили 34% словаков, что на 3% меньше, чем было весной", — указано в результатах исследования.

Жители соседних со Словакией государств активнее поддержали финансирование и поставки военной техники Киеву.