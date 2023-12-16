Большинство словаков выступили против военной помощи Украине
Eurobarometer: 60% граждан Словакии не поддерживают военную помощь Украине от ЕС
Порядка 60% граждан Словакии не согласны с тем, чтобы ЕС оказывал военную помощь Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer, представленные на сайте ЕС. Он проводился агентством MNFORCE с 23 октября по 10 ноября на выборке из 1006 респондентов.
"Не согласны с тем, что Европейский союз финансирует и поставляет военное оснащение Украине, 60% словаков. Положительное отношение к военной помощи выразили 34% словаков, что на 3% меньше, чем было весной", — указано в результатах исследования.
Жители соседних со Словакией государств активнее поддержали финансирование и поставки военной техники Киеву.
В Германии тоже далеко не все понимают, для чего оказывать помощь Украине. Особенно после неоднозначных заявлений политиков. Например, недавно глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась, что нужно продолжать помогать Украине для воздействия на российский флот в Чёрном море. Это вызвало шок и активные обсуждения среди местных жителей.
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