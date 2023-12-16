"Мы не выбираем": Немецкие синоптики объяснили, почему снежный циклон в РФ назвали "Ваней"
Синоптики из ФРГ заявили, что название циклона "Ваня" связано с правом на патент
Название циклона "Ваня", который принёс в Россию аномальные снегопады, связано с правом на патент, а сами имена предлагают "частные лица". Об этом заявили в институте метеорологии Свободного университета Берлина.
Последствия циклона "Ваня" в Москве. Видео © LIFE
"7 декабря мы назвали циклон "Ваня". Мы не выбираем названия. Частные лица обращаются к нам со своими названиями с просьбой дать имя антициклону или циклону. Те, кто подали заявку первыми, получают право запатентовать название", — отметили там в беседе с ТАСС.
Синоптики добавили, что в этот раз право на патент дали "крёстному по имени Ваня" и подчеркнули, что "в этом нет более глубокой причины".
Как сообщал Лайф, в ночь на 15 декабря в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — треть. Однако вскоре "Ваню" прогонит из Москвы оттепель, а сугробы сменятся кашей.
ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV