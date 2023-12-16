Регион

Уведомления отключены

16 декабря, 18:52

"Мы не выбираем": Немецкие синоптики объяснили, почему снежный циклон в РФ назвали "Ваней"

Синоптики из ФРГ заявили, что название циклона "Ваня" связано с правом на патент

Название циклона "Ваня", который принёс в Россию аномальные снегопады, связано с правом на патент, а сами имена предлагают "частные лица". Об этом заявили в институте метеорологии Свободного университета Берлина.

Последствия циклона "Ваня" в Москве. Видео © LIFE

"7 декабря мы назвали циклон "Ваня". Мы не выбираем названия. Частные лица обращаются к нам со своими названиями с просьбой дать имя антициклону или циклону. Те, кто подали заявку первыми, получают право запатентовать название", — отметили там в беседе с ТАСС.

Синоптики добавили, что в этот раз право на патент дали "крёстному по имени Ваня" и подчеркнули, что "в этом нет более глубокой причины".

Обрушившийся на Москву циклон "Ваня" привёл к девятибалльным пробкам

Обрушившийся на Москву циклон "Ваня" привёл к девятибалльным пробкам

Как сообщал Лайф, в ночь на 15 декабря в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — треть. Однако вскоре "Ваню" прогонит из Москвы оттепель, а сугробы сменятся кашей.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Никита Осипов
  • Новости
  • Погода
  • Германия
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров