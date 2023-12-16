Регион

Уведомления отключены

16 декабря, 19:20

В Эквадоре похитили британского почётного консула

El Universo: Британский почётный консул Колин Армстронг похищен в Эквадоре

<p>Почётный консул Великобритании в Гуаякиле Колин Армстронг. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Agripac</p>

Почётный консул Великобритании в Гуаякиле Колин Армстронг. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Agripac

В Эквадоре похитили британского почётного консула в городе Гуаякиль Колина Армстронга. По данным El Universo, это случилось утром 16 декабря в провинции Лос-Риос.

"В связи с предполагаемым преступлением, случившимся в Лос-Риосе, специализированные подразделения полиции Эквадора проводят следственные мероприятия", — заявили в полиции Эквадора.

Газета также указывает, что Армстронг является президентом компании, занимающейся распространением сельскохозяйственной продукции. Вместе с почётным консулом мог быть похищен его партнёр.

5 жестоких нападений на российских дипломатов по всему миру

5 жестоких нападений на российских дипломатов по всему миру

Ранее Лайф писал, что в Москве обнаружили тело экс генерального консула РФ в Иране Константина Алексеева. Его нашла супруга, сейчас в деле разбирается полиция.

Никита Осипов
  • Новости
  • Эквадор
  • Великобритания
  • Происшествия
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров