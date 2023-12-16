В Эквадоре похитили британского почётного консула в городе Гуаякиль Колина Армстронга. По данным El Universo, это случилось утром 16 декабря в провинции Лос-Риос.

"В связи с предполагаемым преступлением, случившимся в Лос-Риосе, специализированные подразделения полиции Эквадора проводят следственные мероприятия", — заявили в полиции Эквадора.

Газета также указывает, что Армстронг является президентом компании, занимающейся распространением сельскохозяйственной продукции. Вместе с почётным консулом мог быть похищен его партнёр.