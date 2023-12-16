В Эквадоре похитили британского почётного консула
El Universo: Британский почётный консул Колин Армстронг похищен в Эквадоре
Почётный консул Великобритании в Гуаякиле Колин Армстронг. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Agripac
В Эквадоре похитили британского почётного консула в городе Гуаякиль Колина Армстронга. По данным El Universo, это случилось утром 16 декабря в провинции Лос-Риос.
"В связи с предполагаемым преступлением, случившимся в Лос-Риосе, специализированные подразделения полиции Эквадора проводят следственные мероприятия", — заявили в полиции Эквадора.
Газета также указывает, что Армстронг является президентом компании, занимающейся распространением сельскохозяйственной продукции. Вместе с почётным консулом мог быть похищен его партнёр.
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