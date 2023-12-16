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16 декабря, 19:15

Участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский умер в 86 лет

<p>Заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Эдуард Мысловский. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:23_right_mislovskiy_8023.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia / Aivlasov</a></p>

Заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Эдуард Мысловский. Обложка © wikipedia / Aivlasov

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР по альпинизму Эдуард Мысловский скончался на 87-м году жизни. Трагическую новость сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России.

Всю свою жизнь Мысловский посвятил альпинизму. Впервые он выехал в горы в 1954 году и спустя несколько лет окончил Всесоюзную школу инструкторов в Джантугане. Кроме того, он являлся неоднократным чемпионом СССР в составе команды "Буревестник" и постоянным тренером секции альпинизма МВТУ.

"В 1966 году стал альпинистом-высотником, до 1982 года совершил 11 восхождений на семитысячники СССР, из них пять раз был руководителем. Весной 1982 года Эдуард Мысловский принял участие в Первой советской гималайской экспедиции, поднявшейся на Эверест. За это восхождение удостоен звания заслуженного мастера спорта и награждён орденом Ленина", — сказано в некрологе.

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Оксана Попова
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