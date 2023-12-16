Участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский умер в 86 лет

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР по альпинизму Эдуард Мысловский скончался на 87-м году жизни. Трагическую новость сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России.

Всю свою жизнь Мысловский посвятил альпинизму. Впервые он выехал в горы в 1954 году и спустя несколько лет окончил Всесоюзную школу инструкторов в Джантугане. Кроме того, он являлся неоднократным чемпионом СССР в составе команды "Буревестник" и постоянным тренером секции альпинизма МВТУ.

"В 1966 году стал альпинистом-высотником, до 1982 года совершил 11 восхождений на семитысячники СССР, из них пять раз был руководителем. Весной 1982 года Эдуард Мысловский принял участие в Первой советской гималайской экспедиции, поднявшейся на Эверест. За это восхождение удостоен звания заслуженного мастера спорта и награждён орденом Ленина", — сказано в некрологе.