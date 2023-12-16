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16 декабря, 20:33

В "Лутоне" сообщили, что у Локьера произошла остановка сердца на матче АПЛ

ФК "Лутон": Потерявший сознание на игре Том Локьер перенёс остановку сердца

<p>Капитан и защитник "Лутон Тауна" Том Локьер. Обложка © Х /<a href="https://twitter.com/LutonTown/status/1736080936503009371" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Luton Town FC</a></p>

Капитан и защитник "Лутон Тауна" Том Локьер. Обложка © Х / Luton Town FC

Пресс-служба ФК "Лутон Таун" выпустила заявление о состоянии защитника и капитана клуба Тома Локьера, который потерял сознание во время матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Борнмутом" и "Лутон Тауном". В нём сообщается, что игрок пережил остановку сердца.

"Наш медицинский персонал подтвердил, что Локьер перенёс остановку сердца на поле, но он пришёл в себя, когда его уносили на носилках", — сказано в сообщении.

Сейчас футболист вместе со своей семьёй находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. В дальнейшем ему предстоит пройти медицинское обследование.

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Напомним, что Локьер потерял сознание на 60-й минуте матча, когда счёт был 1:1. Изначально игру просто прервали, но вскоре вовсе отменили. Стоит отметить, что с Локьером подобный инцидент уже случался. В мае этого года он потерял сознание во время решающей игры Чемпионшипа (второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии) за выход в АПЛ против "Ковентри Сити". Известно, что в июне футболист перенёс операцию на сердце (тогда у него обнаружили редкую патологию).

Алексей Соловьёв
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