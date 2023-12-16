В "Лутоне" сообщили, что у Локьера произошла остановка сердца на матче АПЛ

Пресс-служба ФК "Лутон Таун" выпустила заявление о состоянии защитника и капитана клуба Тома Локьера, который потерял сознание во время матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Борнмутом" и "Лутон Тауном". В нём сообщается, что игрок пережил остановку сердца.

"Наш медицинский персонал подтвердил, что Локьер перенёс остановку сердца на поле, но он пришёл в себя, когда его уносили на носилках", — сказано в сообщении.

Сейчас футболист вместе со своей семьёй находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. В дальнейшем ему предстоит пройти медицинское обследование.