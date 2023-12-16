В "Лутоне" сообщили, что у Локьера произошла остановка сердца на матче АПЛ
ФК "Лутон": Потерявший сознание на игре Том Локьер перенёс остановку сердца
Капитан и защитник "Лутон Тауна" Том Локьер. Обложка © Х / Luton Town FC
Пресс-служба ФК "Лутон Таун" выпустила заявление о состоянии защитника и капитана клуба Тома Локьера, который потерял сознание во время матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Борнмутом" и "Лутон Тауном". В нём сообщается, что игрок пережил остановку сердца.
"Наш медицинский персонал подтвердил, что Локьер перенёс остановку сердца на поле, но он пришёл в себя, когда его уносили на носилках", — сказано в сообщении.
Сейчас футболист вместе со своей семьёй находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. В дальнейшем ему предстоит пройти медицинское обследование.
Напомним, что Локьер потерял сознание на 60-й минуте матча, когда счёт был 1:1. Изначально игру просто прервали, но вскоре вовсе отменили. Стоит отметить, что с Локьером подобный инцидент уже случался. В мае этого года он потерял сознание во время решающей игры Чемпионшипа (второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии) за выход в АПЛ против "Ковентри Сити". Известно, что в июне футболист перенёс операцию на сердце (тогда у него обнаружили редкую патологию).