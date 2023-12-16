В Молдавии одобрили передачу месторождений нефти на юге страны под госконтроль
Парламент Молдавии: Кишинёв возьмёт под контроль добычу нефти и газа на юге страны
Правительство Молдавии возьмёт под государственный контроль месторождения газа и нефти на юге страны. Такая инициатива в двух чтениях была одобрена местным парламентом, заявили в пресс-службе заксобрания.
Речь идёт о газовых месторождениях в селе Викторовка Кантемирского района и нефтяных в селе Вэлень Кагульского района.
"Парламент принял проект закона, согласно которому правительство возьмёт под контроль активы по эксплуатации месторождений природного газа и сырой нефти на юге страны. Законопроект был принят в первом и втором чтении", — указано на сайте парламента.
На принятие этого решение повлияло истечение срока действия лицензии на разработку природных месторождений. Согласно внесённым изменениям, прямая ответственность за управление нефтью и газом будет лежать на Агентстве публичной собственности. Право же на разработку подземных месторождений получит госпредприятие "Гидрогеологическая экспедиция Молдовы "EHGeoM"
Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что Молдавия, заявлявшая об отказе от российского газа, на деле благополучно продолжает получать топливо из РФ.
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