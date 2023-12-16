В Молдавии одобрили передачу месторождений нефти на юге страны под госконтроль

Правительство Молдавии возьмёт под государственный контроль месторождения газа и нефти на юге страны. Такая инициатива в двух чтениях была одобрена местным парламентом, заявили в пресс-службе заксобрания.

Речь идёт о газовых месторождениях в селе Викторовка Кантемирского района и нефтяных в селе Вэлень Кагульского района.

"Парламент принял проект закона, согласно которому правительство возьмёт под контроль активы по эксплуатации месторождений природного газа и сырой нефти на юге страны. Законопроект был принят в первом и втором чтении", — указано на сайте парламента.

На принятие этого решение повлияло истечение срока действия лицензии на разработку природных месторождений. Согласно внесённым изменениям, прямая ответственность за управление нефтью и газом будет лежать на Агентстве публичной собственности. Право же на разработку подземных месторождений получит госпредприятие "Гидрогеологическая экспедиция Молдовы "EHGeoM"