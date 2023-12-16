В Закарпатье скончался один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете

Стало известно о гибели одного из пострадавших в результате подрыва гранат во время заседания сельсовета в Закарпатье. Об этом в субботу сообщил украинский телеграм-канал "Суспильне" ("Общественное").

Момент взрыва гранат в здании сельского совета в Закарпатье. Видео © Telegram / Закарпаття I НФО | Ужгород

"В больнице скончался один из раненных в результате взрыва гранат в Керецковском сельсовете на Закарпатье", — говорится в сообщении.

Погибшему было 55 лет. В больницу он поступил в критическом состоянии, спасти его не удалось.