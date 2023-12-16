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16 декабря, 20:56

В Закарпатье скончался один из пострадавших при взрыве гранат в сельсовете

<p>Последствия взрыва гранат в здании сельского совета в Закарпатье. Обложка © Telegram / МВС України (МВД Украины)</p>

Последствия взрыва гранат в здании сельского совета в Закарпатье. Обложка © Telegram / МВС України (МВД Украины)

Стало известно о гибели одного из пострадавших в результате подрыва гранат во время заседания сельсовета в Закарпатье. Об этом в субботу сообщил украинский телеграм-канал "Суспильне" ("Общественное").

Момент взрыва гранат в здании сельского совета в Закарпатье. Видео © Telegram / Закарпаття I НФО | Ужгород

"В больнице скончался один из раненных в результате взрыва гранат в Керецковском сельсовете на Закарпатье", — говорится в сообщении.

Погибшему было 55 лет. В больницу он поступил в критическом состоянии, спасти его не удалось.

Названа причина, по которой депутат из Закарпатской области взялся за гранаты

Названа причина, по которой депутат из Закарпатской области взялся за гранаты

Напомним, что во время заседания сельсовета в Закарпатской области на западе Украины депутат Сергей Батрин взорвал гранаты. В результате пострадало 26 человек, шестеро из которых были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Сам взрыватель тоже пострадал. Ему сделали операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Алексей Соловьёв
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