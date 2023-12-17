Врач назвал анализы, которые нужно сдать часто болеющим детям

Здоровому ребёнку достаточно проходить диспансеризацию по возрасту, но тем, кто часто болеет, нужно сдать дополнительные анализы. В их число, в частности, входит тест на стрептококковую инфекцию, пояснил в статье для "Газеты.ru" врач Денис Банный.

"В первую очередь рекомендуется сдать базовые исследования: общий анализ мочи и крови. Они позволят определить, не осталось ли в организме недолеченных инфекций и скрытых воспалительных процессов. Нередко именно они приводят к тому, что ребёнок заболевает буквально через несколько дней после того, как вышел в школу или детский сад после больничного", — рассказал Банный.

По его словам, если у ребёнка часто болит горло, то стоит сделать тест на стрептококковую инфекцию. Это позволит исключить бактериальное поражение, которое провоцирует рецидивирующую ангину.

Также можно проверить, испытывает ли организм недостаток витаминов и минералов, которые играют важную роль в работе иммунитета. В том числе уровень витамина D, имеющего ключевое значения для иммунной системы, и железа, необходимого для производства гемоглобина. Главное, не пичкать ребёнка добавками без назначения специалиста. Если причину частых болезней распознать не получается, нужно сдать анализы на аллергию и паразитарные инфекции, которые могут протекать без видимых симптомов.