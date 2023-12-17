Шойгу поздравил военных с Днём ракетных войск стратегического назначения

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который отмечается 17 декабря.

Он подчеркнул, что этот род войск всегда являлся надёжной защитой от внешних угроз, гарантом национальной безопасности и стратегической стабильности.

"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые учёные, конструкторы и работники оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за добросовестную службу! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов на благо Отечества!", — сообщается в приказе министра на сайте ведомства.

Шойгу подчеркнул, что сегодня на вооружении РВСН находятся стратегические ракетные комплексы, которые не имеют аналогов в мире. Они, по его словам, обладают высокой боевой готовностью и управляемостью. Кроме того, министр упомянул и об отличной профподготовке, ответственности и дисциплинированности личного состава войск.