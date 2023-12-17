В России хотят расширить круг лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь

В Государственную думу внесён законопроект, согласно которому предлагается расширить категории граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Как пишет газета "Известия", речь идёт о ветеранах боевых действий, беременных, почётных донорах, а также матерях детей до трёх лет.

Законопроект был подготовлен фракцией ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. По словам авторов инициативы, большую роль в предоставлении бесплатной юридической помощи играют регионы. Со своей стороны депутаты намерены расширить категории граждан, которым положена эта привилегия.

По мнению зампреда Комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, проект заслуживает поддержки.

"Думаю, что эту инициативу мы могли бы поддержать. Все люди должны быть юридически защищены, но не у всех есть на это средства. Как я понимаю, данные категории, которые предлагается включить в законопроект, являются уязвимыми с финансовой точки зрения, поэтому им такая льгота будет необходима", — сообщил Арефьев.