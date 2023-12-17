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17 декабря, 01:43

В Европарламенте признали промах Запада в отношении России

Депутат Европарламента Уоллес заявил, что санкции вредят ЕС больше, чем России

Меры санкционного воздействия, введённые Брюсселем против России, больше вредят самим европейцам, чем россиянам. Таким мнением на своей странице в социальной сети Х поделился депутат Европарламента Мик Уоллес.

"Антироссийские санкции ЕС провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России. Но власть имущие этого не признают", — заявил политический деятель.

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Запад регулярно расширяет меры санкционного воздействия в отношении РФ, но страна прекрасно с ними справляется. Как заявил ранее президент Владимир Путин, в России за последние десять месяцев валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 3,2% и стал выше, чем был до принятия западными государствами антироссийских санкций.

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Алексей Соловьёв
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