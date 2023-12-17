Меры санкционного воздействия, введённые Брюсселем против России, больше вредят самим европейцам, чем россиянам. Таким мнением на своей странице в социальной сети Х поделился депутат Европарламента Мик Уоллес.

"Антироссийские санкции ЕС провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России. Но власть имущие этого не признают", — заявил политический деятель.

Запад регулярно расширяет меры санкционного воздействия в отношении РФ, но страна прекрасно с ними справляется. Как заявил ранее президент Владимир Путин, в России за последние десять месяцев валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 3,2% и стал выше, чем был до принятия западными государствами антироссийских санкций.