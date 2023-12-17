В Приморье поймали тигра-убийцу, нападающего на собак

В Приморье Охотнадзор отловил тигра, который держал в страхе село Дмитриевка и периодически промышлял собаками. Как сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, животное увезли из села.

В сообщении сказано, что после сообщений об агрессивном тигре специалисты установили ловушки для наблюдения за животным, чтобы понять особенности его поведения.

"Когда охотоведы убедились, что отпугнуть зверя от населённого пункта не представляется возможным, совместно со специалистами центра "Амурский тигр" было принято решение о его отлове ввиду потенциальной опасности, которую зверь представлял для местных жителей. Пойманным тигром оказался самец весом 150–170 килограммов", — рассказали в министерстве.

Пойманного тигра доставили в центр реабилитации диких животных "Тигр", где после осмотра ветеринаров будет принято решение о его дальнейшей судьбе.