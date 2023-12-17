Эмоциональная риторика Владимира Зеленского, которую он допускает в общении с главой венгерского правительства Виктором Орбаном, может помешать Украине вступить в Европейский союз. Об этом в своей статье для украинской газеты "Зеркало недели" заявил экс-представитель Киева в Евросоюзе Константин Елисеев.

По словам дипломата, оскорбления и обвинения со стороны киевского режима в адрес Будапешта уже чуть не стали причиной катастрофы. Так, в пример он привёл состоявшуюся недавно во время церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея беседу Зеленского с Орбаном, подчеркнув, что это именно то, как делать не надо.

Экс-посол также уверен, что украинскому руководству не стоит слишком обольщаться по поводу решения Брюсселя начать переговоры о вступлении Незалежной в европейское сообщество. Он убеждён, что представители ЕС будут внимательно следить за каждым шагом переговорного процесса, который потребует консенсуса всех стран – членов ЕС, включая Венгрию.