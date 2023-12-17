Зеленскому указали на звоночек, который перекроет Украине путь в ЕС
Экс-посол Елисеев: Слова Зеленского в адрес Орбана помешают Киеву вступить в ЕС
Эмоциональная риторика Владимира Зеленского, которую он допускает в общении с главой венгерского правительства Виктором Орбаном, может помешать Украине вступить в Европейский союз. Об этом в своей статье для украинской газеты "Зеркало недели" заявил экс-представитель Киева в Евросоюзе Константин Елисеев.
По словам дипломата, оскорбления и обвинения со стороны киевского режима в адрес Будапешта уже чуть не стали причиной катастрофы. Так, в пример он привёл состоявшуюся недавно во время церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея беседу Зеленского с Орбаном, подчеркнув, что это именно то, как делать не надо.
Экс-посол также уверен, что украинскому руководству не стоит слишком обольщаться по поводу решения Брюсселя начать переговоры о вступлении Незалежной в европейское сообщество. Он убеждён, что представители ЕС будут внимательно следить за каждым шагом переговорного процесса, который потребует консенсуса всех стран – членов ЕС, включая Венгрию.
"Недаром, <...>, упреждая эмоциональный личный штурм премьер-министра Венгрии, который вывел бы дискуссию в измерение личных обид, президенту Украины рекомендовали воздержаться от визита в Брюссель. Над этим звоночком стоило бы серьёзно задуматься", — опасается Елисеев.
Напомним, что 10 декабря Владимир Зеленский коротко и эмоционально пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, общение состоялось в здании Конгресса в Буэнос-Айресе. По данным СМИ, разговор между двумя политическими деятелями длился от 10 до 15 минут.
t.me / Zelenskiy / Official