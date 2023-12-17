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17 декабря, 03:40

Врач объяснила, о каких недугах могут рассказать мешки под глазами

Врач Филева: Мешки под глазами могут говорить о заболеваниях сердца

С медицинской точки зрения мешки под глазами — это выпячивание жировой клетчатки в области нижнего века из-за её отека или разрастания. Из-за чего они начинают появляться и на какие проблемы со здоровьем указывают, в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач Александра Филева.

Медик рассказала, что задержка воды в тканях с последующим отёком периорбитальной клетчатки является одной из наиболее распространённых причин, по которым под глазами появляются мешки. Такой эффект возникает в организме после употребления алкоголя, солёной пищи или если человек пьёт много жидкости перед сном.

Стоит отметить, что отёк, к которому приводят различные заболевания почек, имеет характерные особенности. В таких случаях поверхность отёчной кожи рыхлая и бледная, а такие отёки локализуются преимущественно на лице, конечностях и в области живота.

Мешки под глазами также могут наблюдаться у беременных при нефропатии — одной из форм позднего токсикоза. Этому тревожному симптому должны сопутствовать повышение артериального давления и слишком большое количество белка в моче.

Помимо этого, мешки под глазами могут быть признаками таких проблем с сердечно-сосудистой системой, как сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, пороки сердечных клапанов и миокардит. В совокупности с ними у человека могут появиться одышка, боли в груди и затруднённое дыхание. Сердечные отёки обычно начинаются с нижних конечностей и распространяются вверх по телу.

"Причин, по которым под глазами могут появиться мешки, достаточно много. Среди них — конъюнктивит, пищевая аллергия, травмы носа и глаз, заболевания щитовидной железы. Кроме того, отёк периорбитальной клетчатки может быть признаком естественных возрастных изменений. С годами связки и мышцы лица ослабевают. Кожа в наиболее подвижных местах растягивается, образуя выпячивания подкожной клетчатки", — заключила Филева.

Врач назвала случаи, когда от мешков под глазами сможет избавить только хирург

Врач назвала случаи, когда от мешков под глазами сможет избавить только хирург

Ранее Лайф писал, что многие из нас сталкиваются с проблемой мешков под глазами. Это может быть результатом усталости, стресса, неправильного питания или даже генетики. Некоторые офтальмологи считают, что сон на высокой подушке может предотвратить их появление.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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