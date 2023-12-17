Врач объяснила, о каких недугах могут рассказать мешки под глазами

С медицинской точки зрения мешки под глазами — это выпячивание жировой клетчатки в области нижнего века из-за её отека или разрастания. Из-за чего они начинают появляться и на какие проблемы со здоровьем указывают, в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач Александра Филева.

Медик рассказала, что задержка воды в тканях с последующим отёком периорбитальной клетчатки является одной из наиболее распространённых причин, по которым под глазами появляются мешки. Такой эффект возникает в организме после употребления алкоголя, солёной пищи или если человек пьёт много жидкости перед сном.

Стоит отметить, что отёк, к которому приводят различные заболевания почек, имеет характерные особенности. В таких случаях поверхность отёчной кожи рыхлая и бледная, а такие отёки локализуются преимущественно на лице, конечностях и в области живота.

Мешки под глазами также могут наблюдаться у беременных при нефропатии — одной из форм позднего токсикоза. Этому тревожному симптому должны сопутствовать повышение артериального давления и слишком большое количество белка в моче.

Помимо этого, мешки под глазами могут быть признаками таких проблем с сердечно-сосудистой системой, как сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, пороки сердечных клапанов и миокардит. В совокупности с ними у человека могут появиться одышка, боли в груди и затруднённое дыхание. Сердечные отёки обычно начинаются с нижних конечностей и распространяются вверх по телу.

"Причин, по которым под глазами могут появиться мешки, достаточно много. Среди них — конъюнктивит, пищевая аллергия, травмы носа и глаз, заболевания щитовидной железы. Кроме того, отёк периорбитальной клетчатки может быть признаком естественных возрастных изменений. С годами связки и мышцы лица ослабевают. Кожа в наиболее подвижных местах растягивается, образуя выпячивания подкожной клетчатки", — заключила Филева.