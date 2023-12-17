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Регион
Опубликовано 17 декабря 2023, 04:18
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В ВСУ пожаловались на бесполезность "подарка" из Франции

Комбриг ВСУ Яцычин: Французские САУ CAESAR не подходят для конфликта на Украине

САУ CAESAR. Обложка © Flickr / Armed Forces of Ukraine Military Army Telegram News

САУ CAESAR. Обложка © Flickr / Armed Forces of Ukraine Military Army Telegram News

Переданные Вооружённым силам Украины французские самоходные установки CAESAR не подходят для текущего конфликта. Таким мнением в беседе с репортёром Monde Эммануэлем Гриншпаном поделился командир бригады украинских войск Ян Яцычин.

По словам военного, это европейское оружие имеет хорошую скорострельность и точность, однако лично он использует его очень редко и на это имеется ряд причин. Основная — это хрупкость данной САУ и её неприспособленность к реалиям войны. Офицер также подчеркнул, что CAESAR обладает слишком большими размерами, что приводит к её быстрому обнаружению на открытых участках местности.

"Эта дама любит чистоту. Её операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать её", — пошутил Яцычин про чрезмерную восприимчивость французской артиллерии к грязи.

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Стоит отметить, что российские военнослужащие успешно уничтожают переданную украинским военным западную технику. Так, в конце ноября текущего года стало известно, что ВСУ впервые потеряли танк Leopard 1A5, недавно подаренный Германией.

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Алексей Соловьёв
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