Хрупкий и неприспособленный: В ВСУ пожаловались на бесполезность "подарка" из Франции
Комбриг ВСУ Яцычин: Французские САУ CAESAR не подходят для конфликта на Украине
САУ CAESAR. Обложка © Flickr / Armed Forces of Ukraine Military Army Telegram News
Переданные Вооружённым силам Украины французские самоходные установки CAESAR не подходят для текущего конфликта. Таким мнением в беседе с репортёром Monde Эммануэлем Гриншпаном поделился командир бригады украинских войск Ян Яцычин.
По словам военного, это европейское оружие имеет хорошую скорострельность и точность, однако лично он использует его очень редко и на это имеется ряд причин. Основная — это хрупкость данной САУ и её неприспособленность к реалиям войны. Офицер также подчеркнул, что CAESAR обладает слишком большими размерами, что приводит к её быстрому обнаружению на открытых участках местности.
"Эта дама любит чистоту. Её операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать её", — пошутил Яцычин про чрезмерную восприимчивость французской артиллерии к грязи.
Названа слабость Leopard 1A5, которая сделала "немца" добычей русских спустя пару недель на службе у ВСУ
Стоит отметить, что российские военнослужащие успешно уничтожают переданную украинским военным западную технику. Так, в конце ноября текущего года стало известно, что ВСУ впервые потеряли танк Leopard 1A5, недавно подаренный Германией.