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17 декабря, 04:18

Хрупкий и неприспособленный: В ВСУ пожаловались на бесполезность "подарка" из Франции

Комбриг ВСУ Яцычин: Французские САУ CAESAR не подходят для конфликта на Украине

<p>САУ CAESAR. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ukrainearmynews/52095678713/in/photolist-2nnvYi8-2npUME2-2no8MYX-2no9M2Y-2nshSEK-2nr4Egc-2nnE2uC-2nqXH5s-2nojx6Z-2noMtbk-2nqEfzv-2nopZah-2nojJZF-2nnKQ1y-2nnHKL1-2nokf8i-2nnRf9R-2nnKCLL-2nr3N36-2nqFDnM-2noJ9r3-2nr4LCc-2nqGecR-2no26LL-2nqCWHk-2nnHFqC" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Armed Forces of Ukraine Military Army Telegram News</a></p>

САУ CAESAR. Обложка © Flickr / Armed Forces of Ukraine Military Army Telegram News

Переданные Вооружённым силам Украины французские самоходные установки CAESAR не подходят для текущего конфликта. Таким мнением в беседе с репортёром Monde Эммануэлем Гриншпаном поделился командир бригады украинских войск Ян Яцычин.

По словам военного, это европейское оружие имеет хорошую скорострельность и точность, однако лично он использует его очень редко и на это имеется ряд причин. Основная — это хрупкость данной САУ и её неприспособленность к реалиям войны. Офицер также подчеркнул, что CAESAR обладает слишком большими размерами, что приводит к её быстрому обнаружению на открытых участках местности.

"Эта дама любит чистоту. Её операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать её", — пошутил Яцычин про чрезмерную восприимчивость французской артиллерии к грязи.

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Стоит отметить, что российские военнослужащие успешно уничтожают переданную украинским военным западную технику. Так, в конце ноября текущего года стало известно, что ВСУ впервые потеряли танк Leopard 1A5, недавно подаренный Германией.

Алексей Соловьёв
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