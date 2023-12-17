Переданные Вооружённым силам Украины французские самоходные установки CAESAR не подходят для текущего конфликта. Таким мнением в беседе с репортёром Monde Эммануэлем Гриншпаном поделился командир бригады украинских войск Ян Яцычин.

По словам военного, это европейское оружие имеет хорошую скорострельность и точность, однако лично он использует его очень редко и на это имеется ряд причин. Основная — это хрупкость данной САУ и её неприспособленность к реалиям войны. Офицер также подчеркнул, что CAESAR обладает слишком большими размерами, что приводит к её быстрому обнаружению на открытых участках местности.

"Эта дама любит чистоту. Её операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать её", — пошутил Яцычин про чрезмерную восприимчивость французской артиллерии к грязи.