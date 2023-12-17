В МИД заявили, что Россия нашла способ платить взносы в ООН в долларах и евро
Российские власти выработали механизм перечисления членских взносов в интересующие Москву международные организации в долларах и евро, в том числе в институты ООН. Об этом РИА "Новости" сообщил директор департамента международных организаций МИД Пётр Ильичёв.
"На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро", — рассказал собеседник информагентства.
Стоит отметить, что в 2022-м из-за антироссийских санкционных мер Москва столкнулась с трудностями в переводах средств для международных организаций. В то же время дипломат подчеркнул, что переведённый в прошлом году рублёвый взнос в Фонд ООН в области народонаселения представляет собой исключение из общей практики.
Ранее Лайф писал, что Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства российского Центробанка для помощи Украине. Как пишут зарубежные издания, преграду этому создаёт закреплённый в Уставе ООН международный принцип государственного иммунитета.
t.me / Постпредство России при ООН