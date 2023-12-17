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17 декабря, 05:02

В МИД заявили, что Россия нашла способ платить взносы в ООН в долларах и евро

Российские власти выработали механизм перечисления членских взносов в интересующие Москву международные организации в долларах и евро, в том числе в институты ООН. Об этом РИА "Новости" сообщил директор департамента международных организаций МИД Пётр Ильичёв.

"На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро", — рассказал собеседник информагентства.

Стоит отметить, что в 2022-м из-за антироссийских санкционных мер Москва столкнулась с трудностями в переводах средств для международных организаций. В то же время дипломат подчеркнул, что переведённый в прошлом году рублёвый взнос в Фонд ООН в области народонаселения представляет собой исключение из общей практики.

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t.me / Постпредство России при ООН

Алексей Соловьёв
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