Путин: США придётся считаться с Россией и искать точки соприкосновения 17 декабря, 09:00 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Американские власти будут вынуждены учитывать позицию России и искать компромиссы. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

"Точки соприкосновения им придётся с нами находить, потому что им придётся с нами считаться", — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как выстраивать связи с Вашингтоном, когда Москву постоянно в чём-то обвиняют.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин после выборов в США готов работать с любым американским лидером, который будет учитывать озабоченности нашей страны. Голосование в Штатах запланировано на 5 ноября 2024 года.

Авторы Татьяна Миссуми