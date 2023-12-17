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Путин: США придётся считаться с Россией и искать точки соприкосновения

17 декабря, 09:00
<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Американские власти будут вынуждены учитывать позицию России и искать компромиссы. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

"Точки соприкосновения им придётся с нами находить, потому что им придётся с нами считаться", — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как выстраивать связи с Вашингтоном, когда Москву постоянно в чём-то обвиняют.

Путин рассказал, что мешает США выстраивать отношения с Россией

Путин рассказал, что мешает США выстраивать отношения с Россией

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин после выборов в США готов работать с любым американским лидером, который будет учитывать озабоченности нашей страны. Голосование в Штатах запланировано на 5 ноября 2024 года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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