Родителям рассказали, как правильно отогреть ребёнка при переохлаждении

Переохлаждение тормозит все процессы в организме, рассказала педиатр Дарья Тещенкова. По её словам, бледные щёки и сонливость у детей могут указывать на такую проблему. Она отметила, что о критическом состоянии говорят и другие признаки.

"Ситуацию можно оценивать как критическую, если вы наблюдаете у ребёнка следующие признаки: кожа стала холодной, щёки приобрели сначала красный цвет, а потом побледнели, контур губ стал светлым, появилась икота или дрожь в конечностях, ребёнок продолжает спать при попытке его разбудить, икры и внутренняя поверхность бедра холодные, температура тела на термометре ниже 36 градусов", — сообщила Дарья Тещенкова в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт рассказала, что кожу ребёнку до года растирать нельзя, так как можно повредить сосуды. Она порекомендовала отнести младенца в тепло и дать согреться. При этом педиатр подчеркнула, что сразу раздевать его не нужно.

После года детям можно растирать кожу руками или фланелевой тканью. Если у ребёнка замёрзли ноги, по словам Тещенковой, можно сделать ванночку в тазу, однако воду нельзя нагревать выше 32 °С. Педиатр отметила, что опускать туда нужно уже растёртые ноги. Важно соблюдать температурный режим, так как слишком горячая вода спровоцирует боль, заключила специалист.