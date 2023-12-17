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В Словакии перевернулся автобус с Украины с 53 пассажирами

17 декабря, 09:58
<p>В Словакии перевернулся автобус с Украины. Фото © t.me / <a href="https://t.me/VGlagola/10651?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виталий Глагола</a></p>

В Словакии перевернулся автобус с Украины. Фото © t.me / Виталий Глагола

В Словакии автобус, следовавший с Украины, съехал с дороги и перевернулся, в результате чего травмы получили семь человек, в том числе два ребёнка. О случившемся сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

В Словакии перевернулся автобус с Украины. Фото © t.me / Виталий Глагола

В Словакии перевернулся автобус с Украины. Фото © t.me / Виталий Глагола

Авария произошла утром около села Даргов Требишевского района. Всего в салоне находилось 53 пассажира и два водителя. Как минимум семь человек пострадали. У них диагностированы ушибы головы и конечностей. На месте работают медики и полиция, устанавливаются причины ДТП.

Автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Удмуртии, есть пострадавшие

Автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Удмуртии, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что в Шарлыкском районе Оренбургской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП погиб один человек и шестеро пострадали.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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