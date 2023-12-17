В Словакии перевернулся автобус с Украины с 53 пассажирами 17 декабря, 09:58 В Словакии перевернулся автобус с Украины. Фото © t.me / Виталий Глагола

В Словакии автобус, следовавший с Украины, съехал с дороги и перевернулся, в результате чего травмы получили семь человек, в том числе два ребёнка. О случившемся сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

В Словакии перевернулся автобус с Украины. Фото © t.me / Виталий Глагола

Авария произошла утром около села Даргов Требишевского района. Всего в салоне находилось 53 пассажира и два водителя. Как минимум семь человек пострадали. У них диагностированы ушибы головы и конечностей. На месте работают медики и полиция, устанавливаются причины ДТП.

Ранее сообщалось, что в Шарлыкском районе Оренбургской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП погиб один человек и шестеро пострадали.

Авторы Татьяна Миссуми