Сальдо осудил Киев за охоту на украинцев в клубах, спортзалах и храмах
Сальдо: Киев заставляет своих граждан вступать в ВСУ под дулом автомата
Украинские власти в последнее время всё чаще заставляют своих граждан вступать в ряды ВСУ под дулом автомата. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Всё больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию", — заявил глава региона в интервью РИА "Новости", добавив, что украинцы не только не хотят воевать с Россией, но и практически не обучены.
Он напомнил, что охота на живую силу для ВСУ идёт на дискотеках, в спортзалах, в вузах и даже храмах. Сальдо обратил внимание на то, что священнику могут вручить повестки лишь только из-за того, что когда-то он не покрестил чьего-то родственника.
Ранее Лайф сообщал о том, что львовские военкоматы начали "мягкую мобилизацию", в рамках которой сотрудники комиссариатов буквально уговаривают призывников вступать в ВСУ по контракту. В рамках "мягкой мобилизации" представители десантно-штурмовых войск рассказывали о преимуществах такой службы.
ТАСС / Эрик Романенко