Украинские власти в последнее время всё чаще заставляют своих граждан вступать в ряды ВСУ под дулом автомата. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Всё больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию", — заявил глава региона в интервью РИА "Новости", добавив, что украинцы не только не хотят воевать с Россией, но и практически не обучены.

Он напомнил, что охота на живую силу для ВСУ идёт на дискотеках, в спортзалах, в вузах и даже храмах. Сальдо обратил внимание на то, что священнику могут вручить повестки лишь только из-за того, что когда-то он не покрестил чьего-то родственника.