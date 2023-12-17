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Опубликовано 17 декабря 2023, 09:54

Сальдо осудил Киев за охоту на украинцев в клубах, спортзалах и храмах

Сальдо: Киев заставляет своих граждан вступать в ВСУ под дулом автомата

Украинские власти в последнее время всё чаще заставляют своих граждан вступать в ряды ВСУ под дулом автомата. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Всё больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию", — заявил глава региона в интервью РИА "Новости", добавив, что украинцы не только не хотят воевать с Россией, но и практически не обучены.

Он напомнил, что охота на живую силу для ВСУ идёт на дискотеках, в спортзалах, в вузах и даже храмах. Сальдо обратил внимание на то, что священнику могут вручить повестки лишь только из-за того, что когда-то он не покрестил чьего-то родственника.

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Ранее Лайф сообщал о том, что львовские военкоматы начали "мягкую мобилизацию", в рамках которой сотрудники комиссариатов буквально уговаривают призывников вступать в ВСУ по контракту. В рамках "мягкой мобилизации" представители десантно-штурмовых войск рассказывали о преимуществах такой службы.

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ТАСС / Эрик Романенко

Юрий Лысенко
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