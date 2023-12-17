В Самаре двери "Магнита" чуть не убили ребёнка, а магазин предложил компенсацию продуктами

Автоматические двери в магазине "Магнит" чуть не убили пятилетнего мальчика в Самаре. У ребёнка оказался разбит нос, губа, а также откололся кусочек зуба, сообщает SHOT.

Пятилетнему мальчику раскололо зуб автоматической дверью "Магнита" в Самаре. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, после встречи с дверьми маленький Саша пострадал не только физически, но ещё и морально: из-за сильного стресса он ото всех закрылся, а по ночам стал писаться. Кроме того, при улыбке теперь правая сторона лица у него застывает в искажённой гримасе.

Мама пострадавшего уже написала жалобу руководству магазина, однако представители крупнейшей в России розничной сети заявили, что готовы компенсировать страдания ребёнка лишь продуктами. При этом женщина выяснила, что датчики двери там не настроены на детский рост. Теперь она пытается разобраться в ситуации и наказать всех виновных.