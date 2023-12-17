Ural Airlines задержала вылет в Петербург на 12 часов без объяснения причин
Вылет самолёта "Уральских авиалиний" из Читы задерживается более чем на 12 часов
Рейс маршрута Чита — Екатеринбург — Санкт-Петербург, вылет которого был назначен на 17 декабря, задержался почти на сутки. Об этом пишет "Чита.Ру" со ссылкой на представителей авиакомпании Ural Airlines ("Уральские авиалинии").
Изначально самолёт должен был отправиться по маршруту в 08:00. К настоящему моменту отправление борта перенесли на 20:50. Представители авиакомпании не озвучили конкретной причины задержки рейса.
Ранее Лайф рассказывал о том, что санитарный борт выкатился за пределы ВПП на Камчатке из-за свежевыпавшего снега. Воздушное судно, принадлежащее компании АО "Камчатское авиационное предприятие", выполняло санитарный рейс из населённого пункта Елизово в посёлок Оссора.