Ural Airlines задержала вылет в Петербург на 12 часов без объяснения причин

Рейс маршрута Чита — Екатеринбург — Санкт-Петербург, вылет которого был назначен на 17 декабря, задержался почти на сутки. Об этом пишет "Чита.Ру" со ссылкой на представителей авиакомпании Ural Airlines ("Уральские авиалинии").

Изначально самолёт должен был отправиться по маршруту в 08:00. К настоящему моменту отправление борта перенесли на 20:50. Представители авиакомпании не озвучили конкретной причины задержки рейса.