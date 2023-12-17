На Дальнем Востоке отловили второго за день тигра-убийцу

В Хабаровском крае поймали амурского тигра — представителя краснокнижного вида. Конфликтный хищник не давал спокойной жизни людям из села Лермонтовка и убивал собак. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Дегтярёв.

Пойманный в Хабаровском крае конфликтный амурский тигр. Фото © t.me / ХКС | Новости края Z

"Конфликтный тигр отловлен в Бикинском Хабаровского края. Специалисты управления краевого охотхозяйства совместно со службой по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края обезвредили самца краснокнижного хищника, который не давал покоя жителям села Лермонтовка", — написано в публикации.

Глава края добавил, что тигра в специальной клетке отвезут на осмотр к ветеринарам, после чего Росприродназдор определит его дальнейшую судьбу. В большинстве случаев хищников реабилитируют или выпускают в тайге на удалении от населённых пунктов.

Дегтярёв также подчеркнул, что краевое управление охотничьего хозяйства получило разрешение на оперативные действия в аналогичных случаях ещё в нескольких районах. Среди них: Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский и Бикинский.