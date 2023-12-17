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17 декабря, 10:37

На Дальнем Востоке отловили второго за день тигра-убийцу

В Хабаровском крае отловили амурского тигра, досаждавшего жителям Лермонтовки

<p>Пойманный в Хабаровском крае конфликтный амурский тигр. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/todaykhv/10653" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХКС | Новости края Z</a></p>

Пойманный в Хабаровском крае конфликтный амурский тигр. Обложка © t.me / ХКС | Новости края Z

В Хабаровском крае поймали амурского тигра — представителя краснокнижного вида. Конфликтный хищник не давал спокойной жизни людям из села Лермонтовка и убивал собак. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Дегтярёв.

Пойманный в Хабаровском крае конфликтный амурский тигр. Фото © t.me / ХКС | Новости края Z

Пойманный в Хабаровском крае конфликтный амурский тигр. Фото © t.me / ХКС | Новости края Z

"Конфликтный тигр отловлен в Бикинском Хабаровского края. Специалисты управления краевого охотхозяйства совместно со службой по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края обезвредили самца краснокнижного хищника, который не давал покоя жителям села Лермонтовка", написано в публикации.

Глава края добавил, что тигра в специальной клетке отвезут на осмотр к ветеринарам, после чего Росприродназдор определит его дальнейшую судьбу. В большинстве случаев хищников реабилитируют или выпускают в тайге на удалении от населённых пунктов.

Дегтярёв также подчеркнул, что краевое управление охотничьего хозяйства получило разрешение на оперативные действия в аналогичных случаях ещё в нескольких районах. Среди них: Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский и Бикинский.

В Приморье краснокнижный леопард мог стать жертвой тигра

В Приморье краснокнижный леопард мог стать жертвой тигра

Ранее в Приморье Охотнадзор отловил тигра, который держал в страхе село Дмитриевка, а также периодически загрызал собак. После сообщений об агрессивном хищнике специалисты установили ловушки для наблюдения за животным, чтобы понять особенности его поведения.

Юрий Лысенко
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