Пьяные петербуржцы избили мужчину на глазах у его детей и довели одного из них до заикания
Двое пьяных жителей Петербурга избили мужчину на глазах у его маленьких детей
Двое пьяных жителей Санкт-Петербурга избили мужчину на глазах у супруги и маленьких детей четырёх и 14 лет. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Двое пьяных жителей Петербурга избили мужчину на глазах у его маленьких детей. Видео © t.me / 78 | НОВОСТИ
Всё произошло на парковке ресторана, откуда нетрезвые товарищи пытались выехать. Глава семейства хотел предложить им свою помощь, однако те в ответ кинулись на него с кулаками и брызнули в лицо из перцового баллончика. А когда в конфликт вмешалась его супруга, то тоже получила по лицу.
Избавиться от преследователей пострадавшим не удалось даже в травмпункте. Неадекватные продолжили угрожать супругам и оскорблять их в присутствии медиков. При этом за продолжающимся конфликтом наблюдали двое мальчиков, младший из которых теперь находится на постоянном контроле невролога и психолога: он начал заикаться и боится отходить от родителей. Неизвестно, как стресс повлияет на дальнейшее здоровье ребёнка.
Ранее Лайф рассказывал, как в Екатеринбурге две мамы устроили драку у детского сада из-за спора в социальных сетях. По словам пострадавшей, женщина подкараулила её и напала сзади, после чего повалила на пол и начала бить головой об стенку. А когда та была вся в крови, приставила нож к щеке и пригрозила порезать их вместе с ребёнком.
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