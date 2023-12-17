Пьяные петербуржцы избили мужчину на глазах у его детей и довели одного из них до заикания

Двое пьяных жителей Санкт-Петербурга избили мужчину на глазах у супруги и маленьких детей четырёх и 14 лет. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Двое пьяных жителей Петербурга избили мужчину на глазах у его маленьких детей. Видео © t.me / 78 | НОВОСТИ

Всё произошло на парковке ресторана, откуда нетрезвые товарищи пытались выехать. Глава семейства хотел предложить им свою помощь, однако те в ответ кинулись на него с кулаками и брызнули в лицо из перцового баллончика. А когда в конфликт вмешалась его супруга, то тоже получила по лицу.

Избавиться от преследователей пострадавшим не удалось даже в травмпункте. Неадекватные продолжили угрожать супругам и оскорблять их в присутствии медиков. При этом за продолжающимся конфликтом наблюдали двое мальчиков, младший из которых теперь находится на постоянном контроле невролога и психолога: он начал заикаться и боится отходить от родителей. Неизвестно, как стресс повлияет на дальнейшее здоровье ребёнка.