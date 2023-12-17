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17 декабря, 10:43

Командир "Ахмата" назвал на XXI Съезде "Единой России" главный залог будущих побед

Алаудинов: Народ России сплотился, положив начало для предстоящих побед

Российский народ сплотился, положив начало для грядущих побед страны, а Россия всегда будет находиться в авангарде международного сообщества при принятии решений в мире. Об этом на XXI Съезде "Единой России" заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Я испытываю гордость за то, что наша страна перестала озираться на те страны, которые мы некогда считали цивилизованными. Я являюсь частью команды Владимира Путина и, естественно, горжусь тем, что наш народ сплотился и сделал так, чтобы наша страна стала победителем. Мы уже победили. И нам остаётся только идти вперёд", сказал Алаудинов.

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Ранее Алаудинов заявил, что Россия — это та страна, от которой начнётся возрождение духовных ценностей, и если народ сумеет сплотиться, то РФ станет государством номер один. Он назвал "Единую Россию" командой, которая вершит историю народа вместе с президентом Владимиром Путиным.

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ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Юрий Лысенко
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