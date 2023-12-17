"Единая Россия" передала более 80 тысяч тонн гуманитарной помощи в новые регионы

Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова сообщила, что партия "Единая Россия" отправляет гуманитарный конвой в новые регионы со всей страны. По её словам, в груз вошли бытовая техника, продукты, лекарства и стройматериалы. Она отметила, что помощь собирается на основе нужд и запросов местных жителей.

Гуманитарный конвой для жителей новых регионов. Видео © t.me / Единая Россия. Официально

"Единая Россия отправила более 80 тысяч тонн гуманитарной помощи. Мы ежедневно мониторим нужды жителей, выезжаем в новые регионы, общаемся с людьми. Эта гуманитарная помощь — по их запросам. Туда входит всё: бытовая техника, продукты, лекарства, стройматериалы. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой миссии "Единой России" и помогает нам помогать жителям новых регионов", — сообщила Кузнецова.