Семья с двумя детьми найдена мёртвой в Пензенской области Семья из четырёх человек погибла от угарного газа в доме в Пензенской области 17 декабря, 11:03 Под Пензой семья отравилась угарным газом. Обложка © t.me / Следком

В Пензенской области семья из четырёх человек погибла от угарного газа в частном доме, среди скончавшихся два подростка 13 и 14 лет. Об этом говорится в телеграм-канале СК РФ.

Под Пензой семья из четырёх человек отравилась угарным газом. Видео © t.me / Следком

"16 декабря 2023 года в частном доме в селе Средняя Елюзань Городищенского района обнаружена погибшей семья из четырёх человек, в том числе два подростка в возрасте 13 и 14 лет. При осмотре каких-либо телесных повреждений на погибших не обнаружено", — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, причина гибели связана с нарушениями в работе газового отопительного оборудования. Возбуждено уголовное дело статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на свой контроль и поручил и.о. руководителя регионального управления Владимиру Игнатенкову представить доклад о расследовании причин трагедии.

Сейчас правоохранители изучают состояние, в котором находилось газовое оборудование в доме, и условия его работы. Назначены экспертизы для определения точных причин смерти семьи.

Ранее сообщалось, что две женщины скончались в Сухоложском районе Свердловской области, отравившись угарным газом. Ядовитое вещество попало в частный дом из неисправной печки.

Авторы Татьяна Миссуми