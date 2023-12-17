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Семья с двумя детьми найдена мёртвой в Пензенской области

Семья из четырёх человек погибла от угарного газа в доме в Пензенской области

17 декабря, 11:03
<p>Под Пензой семья отравилась угарным газом. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sledcom_press/10485" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следком</a></p>

Под Пензой семья отравилась угарным газом. Обложка © t.me / Следком

В Пензенской области семья из четырёх человек погибла от угарного газа в частном доме, среди скончавшихся два подростка 13 и 14 лет. Об этом говорится в телеграм-канале СК РФ.

Под Пензой семья из четырёх человек отравилась угарным газом. Видео © t.me / Следком

"16 декабря 2023 года в частном доме в селе Средняя Елюзань Городищенского района обнаружена погибшей семья из четырёх человек, в том числе два подростка в возрасте 13 и 14 лет. При осмотре каких-либо телесных повреждений на погибших не обнаружено", — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, причина гибели связана с нарушениями в работе газового отопительного оборудования. Возбуждено уголовное дело статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на свой контроль и поручил и.о. руководителя регионального управления Владимиру Игнатенкову представить доклад о расследовании причин трагедии.

Сейчас правоохранители изучают состояние, в котором находилось газовое оборудование в доме, и условия его работы. Назначены экспертизы для определения точных причин смерти семьи.

В Москве двое мужчин сгорели при пожаре из-за непотушенной сигареты

В Москве двое мужчин сгорели при пожаре из-за непотушенной сигареты

Ранее сообщалось, что две женщины скончались в Сухоложском районе Свердловской области, отравившись угарным газом. Ядовитое вещество попало в частный дом из неисправной печки.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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