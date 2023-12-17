Неизвестные избили и похитили жителя Томска, а затем с ключами наведались в его квартиру

В Томске мужчины напали на местного жителя, затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении. Всё произошло на парковке рядом с многоэтажкой, передаёт телеграм-канал "Я из Томска". В региональном СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела о похищении человека.

Похищение мужчины в Томске попало на видео. Видео © t.me / "Я из Томска"

На видео с камеры видно, как несколько мужчин подбежали к потерпевшему и напали на него, после распылили перцовый баллон ему в лицо и начали бить. Потом они затолкали его в машину и уехали. По данным канала, после похищения злоумышленники вернулись в квартиру своей жертвы, где и попали на камеру наблюдения в лифте жилого дома. Сейчас похищенного мужчину нашли, обстоятельства произошедшего выясняются.

"По предварительным данным, трое мужчин причинили телесные повреждения местному жителю 2002 года рождения и увезли на автомобиле. Потерпевший опрошен", — сообщили в томской полиции.