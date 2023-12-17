Неизвестные избили и похитили жителя Томска, а затем с ключами наведались в его квартиру
В Томске ищут мужчин, избивших и похитивших местного жителя
В Томске мужчины напали на местного жителя, затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении. Всё произошло на парковке рядом с многоэтажкой, передаёт телеграм-канал "Я из Томска". В региональном СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела о похищении человека.
Похищение мужчины в Томске попало на видео. Видео © t.me / "Я из Томска"
На видео с камеры видно, как несколько мужчин подбежали к потерпевшему и напали на него, после распылили перцовый баллон ему в лицо и начали бить. Потом они затолкали его в машину и уехали. По данным канала, после похищения злоумышленники вернулись в квартиру своей жертвы, где и попали на камеру наблюдения в лифте жилого дома. Сейчас похищенного мужчину нашли, обстоятельства произошедшего выясняются.
"По предварительным данным, трое мужчин причинили телесные повреждения местному жителю 2002 года рождения и увезли на автомобиле. Потерпевший опрошен", — сообщили в томской полиции.
А ранее Лайф рассказывал про ограбление с применением огнестрельного оружия, которое произошло на юге Москвы. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как злоумышленники выходят из автомобиля и окружают стоящую рядом иномарку. Спустя мгновение по водителю открывают огонь.
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