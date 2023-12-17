В Подмосковье воры украли из магазина DNS технику на 1 млн рублей 17 декабря, 11:32 В Подмосковье грабители обокрали магазин техники. Обложка © Shutterstock

В посёлке Красково Московской области грабители пробрались в магазин техники DNS и вынесли более 50 мобильных телефонов и ноутбуков, ущерб составил свыше миллиона рублей. Об этом пишет SHOT.

15 декабря двое неизвестных взломали рольставни и металлические решётки магазина, после чего им удалось попасть внутрь. Там грабители забрали с витрин 46 телефонов и 11 ноутбуков на сумму более миллиона рублей. Полиция ищет преступников, которым грозит до десяти лет тюрьмы. Возбуждено дело по статье "Кража".

Ранее сообщалось, что сенатора от Республики Алтай, члена Совета Федерации Владимира Полетаева, обокрали более чем на миллион рублей в подмосковной Истре. В его частный дом в деревне Покровское через чëрный ход проникли неизвестные.

Авторы Татьяна Миссуми