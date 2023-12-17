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В Подмосковье воры украли из магазина DNS технику на 1 млн рублей

17 декабря, 11:32
<p>В Подмосковье грабители обокрали магазин техники. Обложка © Shutterstock</p>

В Подмосковье грабители обокрали магазин техники. Обложка © Shutterstock

В посёлке Красково Московской области грабители пробрались в магазин техники DNS и вынесли более 50 мобильных телефонов и ноутбуков, ущерб составил свыше миллиона рублей. Об этом пишет SHOT.

15 декабря двое неизвестных взломали рольставни и металлические решётки магазина, после чего им удалось попасть внутрь. Там грабители забрали с витрин 46 телефонов и 11 ноутбуков на сумму более миллиона рублей. Полиция ищет преступников, которым грозит до десяти лет тюрьмы. Возбуждено дело по статье "Кража".

В Москве дерзкий вор запихал дорогую шубу в рюкзак прямо под камерами магазина

В Москве дерзкий вор запихал дорогую шубу в рюкзак прямо под камерами магазина

Ранее сообщалось, что сенатора от Республики Алтай, члена Совета Федерации Владимира Полетаева, обокрали более чем на миллион рублей в подмосковной Истре. В его частный дом в деревне Покровское через чëрный ход проникли неизвестные.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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