Спецназ ВСУ провалил наступление в ЛНР из-за российских бойцов

Подразделения группировки ВС России "Центр" отразили атаку бригады спецназа украинской армии у села Кузьмино Луганской Народной Республики на Краснолиманском направлении. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения Нацгвардии Украины юго-восточнее населённого пункта Кузьмино ЛНР", — уточнили в ведомстве.

Также войска России нанесли поражение 67-й и 109-й механизированным бригадам ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населённого пункта Розовка в ЛНР. Потери противника на Краснолиманском фронте за сутки составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.