Спецназ ВСУ провалил наступление в ЛНР из-за российских бойцов
Армия России отразила атаку бригады спецназа ВСУ на Краснолиманском направлении
Подразделения группировки ВС России "Центр" отразили атаку бригады спецназа украинской армии у села Кузьмино Луганской Народной Республики на Краснолиманском направлении. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.
"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения Нацгвардии Украины юго-восточнее населённого пункта Кузьмино ЛНР", — уточнили в ведомстве.
Также войска России нанесли поражение 67-й и 109-й механизированным бригадам ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населённого пункта Розовка в ЛНР. Потери противника на Краснолиманском фронте за сутки составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.
А тем временем российские военные ведут стрелковый бой с украинскими военнослужащими на границе Белгородской области. Там противник начал обстреливать село Теребрено Краснояружского района.