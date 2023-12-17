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Регион
Опубликовано 17 декабря 2023, 11:26
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Спецназ ВСУ провалил наступление в ЛНР из-за российских бойцов

Армия России отразила атаку бригады спецназа ВСУ на Краснолиманском направлении

Подразделения группировки ВС России "Центр" отразили атаку бригады спецназа украинской армии у села Кузьмино Луганской Народной Республики на Краснолиманском направлении. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения Нацгвардии Украины юго-восточнее населённого пункта Кузьмино ЛНР", уточнили в ведомстве.

Также войска России нанесли поражение 67-й и 109-й механизированным бригадам ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населённого пункта Розовка в ЛНР. Потери противника на Краснолиманском фронте за сутки составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

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А тем временем российские военные ведут стрелковый бой с украинскими военнослужащими на границе Белгородской области. Там противник начал обстреливать село Теребрено Краснояружского района.

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Wikipedia / Ministry of Defense of Ukraine / Special Forces by Andriy Ageev

Андрей Бражников
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