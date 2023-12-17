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17 декабря, 13:35

Медведев: Победа в спецоперации для России будет всенародной

Победа России в специальной военной операции будет всенародной, как и триумф в Великой Отечественной войне. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на площадке XXI съезда партии.

Заместитель председателя Совета безопасности России подчеркнул, что все попытки недругов по ослаблению нашей страны оказались тщетными и привели к тому, что русский народ сплотился ещё больше. Кроме того, он процитировал слова маршала Константина Рокоссовского о том, что "Великая Отечественная война была всенародной и победа над врагом тоже была всенародной".

"Такую же всенародную победу мы одержим и в этой борьбе", — заявил Медведев в ходе выступления на площадке XXI Съезда "Единой России".

"Единая Россия" поддержала решение Путина баллотироваться на выборы президента

"Единая Россия" поддержала решение Путина баллотироваться на выборы президента

Как уже сообщал Лайф, в Москве открылся съезд "Единой России", в ходе которого единороссы намерены поддержать самовыдвижение президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства. А начал мероприятие Медведев со слов о том, что сделает всё для его безоговорочной победы в марте 2024-го.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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