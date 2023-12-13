"Единая Россия" поддержала решение Путина баллотироваться на выборы президента
Медведев: "Единая Россия" поддерживает Путина в качестве кандидата в президенты
"Единая Россия" поддерживает решение президента РФ Владимира Путина баллотироваться на выборы главы государства в 2024 году. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России".
В ходе выступления он назвал президента консолидирующей общество фигурой, отметив, что будущее нашей страны сейчас формирует её население, в частности участники специальной военной операции, которые проявляют героизм на фронте, а также добровольцы и неравнодушные люди, оказывающие им помощь. Те, кто укрепляют обороноспособность страны в тылу, кто вывел на новый уровень военно-промышленный комплекс, кто трудится в школах, больницах, на заводах и в сельском хозяйстве.
Каждый, по его словам, так или иначе вносит свой вклад. В частности, Медведев отметил и роль власти — партии "Единая Россия", от которой тоже много зависит, ведь образ будущего связан с политическими событиями, а одно из важнейших впереди — выборы президента.
"Это такая фигура, которая консолидирует любую страну, консолидирует нашу страну. У нас здесь с этим всё понятно. Для нас, я имею в виду для тех, кто собрался в этом зале, для тех, кто поддерживает курс "Единой России". Мы поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина", — приводятся его слова в телеграм-канале "Единой России".
Напомним, недавно стало известно о намерении Путина баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Его решение нашло отклик у многих чиновников, политиков и общественных деятелей, в числе которых председатель Совфеда Валентина Матвиенко, главврач Московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом голосование впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта следующего года.
LIFE / Павел Баранов