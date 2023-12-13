"Единая Россия" поддержала решение Путина баллотироваться на выборы президента

"Единая Россия" поддерживает решение президента РФ Владимира Путина баллотироваться на выборы главы государства в 2024 году. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на заключительной дискуссионной площадке ЕР "Будущее России".

В ходе выступления он назвал президента консолидирующей общество фигурой, отметив, что будущее нашей страны сейчас формирует её население, в частности участники специальной военной операции, которые проявляют героизм на фронте, а также добровольцы и неравнодушные люди, оказывающие им помощь. Те, кто укрепляют обороноспособность страны в тылу, кто вывел на новый уровень военно-промышленный комплекс, кто трудится в школах, больницах, на заводах и в сельском хозяйстве.

Каждый, по его словам, так или иначе вносит свой вклад. В частности, Медведев отметил и роль власти — партии "Единая Россия", от которой тоже много зависит, ведь образ будущего связан с политическими событиями, а одно из важнейших впереди — выборы президента.