В США оценили выдвижение Путина на выборы президента России

В администрации главы Соединённых Штатов Джо Байдена прокомментировали решение российского лидера Владимира Путина принять участие в президентских выборах в следующем году. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, это "будет гонка что надо".