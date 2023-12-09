В США оценили выдвижение Путина на выборы президента России
Белый дом: США ждут захватывающих выборов в России после выдвижения Путина
Глава государства Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
В администрации главы Соединённых Штатов Джо Байдена прокомментировали решение российского лидера Владимира Путина принять участие в президентских выборах в следующем году. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, это "будет гонка что надо".
"Это будет гонка что надо", — заявил высокопоставленный чиновник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о намерении Путина участвовать в президентских выборах.
Лайф рассказывал, что Путин сообщил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году на церемонии вручения медалей "Золотая Звезда". Решение главы государства поддержали многие чиновники, политики и общественники, в числе которых председатель Совфеда Валентина Матвиенко, главный врач Московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Напомним, что голосование на выборах впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года.