В Рыбинске трёхлетний мальчик получил ожог ягодиц в детском саду

Трёхлетний ребёнок получил ожоги ягодиц в детском саду в Ярославской области. Инцидент произошёл в Рыбинске ещё 8 декабря, сейчас мальчик восстанавливается после полученных травм. Следователи начали проверку.

Родители мальчика рассказали, что младший воспитатель обожгла ребёнка во время купания. Когда старший воспитатель заметила пятна на ягодицах малыша, вызвала медработника.

"Ребёнок ходил с трудом, увидев отца, заплакал во весь голос, сказал: "Тётя горячей водой сделала". В присутствии старшего воспитателя с ребёнка сняли одежду, и на ягодицах ребёнка отец увидел ужасные следы ожога, которые медработник детсада не увидела", — написала мама пострадавшего мальчика в соцсетях.

Потом отец отвёз малыша в травмпункт, где медики поставили диагноз: термический ожог кипятком ягодичной области. Сначала мальчика положили в стационар, а затем перевели в ожоговое отделение. Сейчас ребёнок долечивается дома, за ним наблюдает врач по месту жительства.