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17 декабря, 13:44

Крыша многоквартирного дома в Орле проломилась под тяжестью снега

В Орле из-за скопившегося снега обрушилась часть крыши двухэтажного жилого дома, его жильцы успели спастись в самый последний момент. Об этом пишет издание "Вести Орёл".

Пострадавшая от осадков двухэтажка расположена на улице Васильевской. Её жителей переполошил раздавшийся грохот, после которого они выбежали на улицу. К месту происшествия прибыли сотрудники службы спасения и пожарные, а также градоначальник Юрий Парахин. Жильцов временно разместят в гостинице, всего в аварийном доме жили 13 человек, в том числе двое детей. Никто из них не пострадал.

"Принято решение о переселении людей в пункт временного размещения, обеспечении питанием, вывозе имущества граждан. Дом признан аварийным, будем изыскивать средства, чтобы людей обеспечить жильём", рассказал мэр Орла.

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А на днях жители Болотного Новосибирской области пожаловались на огромную сосульку, свисающую с многоквартирного дома. Фото ледяного исполина, выросшего из-за невнимательности сотрудников коммунальных служб до невероятной высоты в четыре этажа, было опубликовано в Сети.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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