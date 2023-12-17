Крыша многоквартирного дома в Орле проломилась под тяжестью снега

Пострадавшая от осадков двухэтажка расположена на улице Васильевской. Её жителей переполошил раздавшийся грохот, после которого они выбежали на улицу. К месту происшествия прибыли сотрудники службы спасения и пожарные, а также градоначальник Юрий Парахин. Жильцов временно разместят в гостинице, всего в аварийном доме жили 13 человек, в том числе двое детей. Никто из них не пострадал.