"Конкуренция, многообразие идей, мнений, открытое и честное обсуждение проблем, путей решения — это, безусловно, залог динамичного развития страны. Без этого развития не будет вообще никакого", — сказал глава государства в ходе выступления на XXI съезде "Единой России".

В ходе съезда партии, который проходит на ВДНХ, российский лидер сделал ряд важных заявлений, в том числе указал, что наша великая страна не станет обменивать свой суверенитет на колбасу, как некоторые другие. Кроме того, Путин добавил, что все решения будут приниматься без чужих подсказок из-за рубежа.