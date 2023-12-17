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17 декабря, 13:41

Путин: Конкуренция и многообразие идей являются залогом развития России

Конкуренция и многообразие идей являются залогом развития страны, однако лишь при соблюдении российских интересов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конкуренция, многообразие идей, мнений, открытое и честное обсуждение проблем, путей решения — это, безусловно, залог динамичного развития страны. Без этого развития не будет вообще никакого", — сказал глава государства в ходе выступления на XXI съезде "Единой России".

Съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

Съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

В ходе съезда партии, который проходит на ВДНХ, российский лидер сделал ряд важных заявлений, в том числе указал, что наша великая страна не станет обменивать свой суверенитет на колбасу, как некоторые другие. Кроме того, Путин добавил, что все решения будут приниматься без чужих подсказок из-за рубежа.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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