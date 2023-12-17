Путин сорвал овации отказом обменять суверенитет России на колбасу, "как некоторые"
Путин: Россия не может в обмен на колбасу отдать свой суверенитет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет обменивать свой суверенитет на колбасу, как некоторые другие страны. С речью глава государства обратился на XXI съезде партии "Единая Россия", который проходит в эти минуты на ВДНХ.
Путин не разрешил обменять суверенитет России на колбасу. Видео © LIFE
"Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Россия или будет самодостаточной суверенной державой, или её вообще не будет", — сказал глава государства и вызвал бурные аплодисменты.
Съезд проходит на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в 75-м павильоне. В зале присутствуют 492 делегата. Съезд партии "Единая Россия" единогласно поддержал самовыдвижение действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента в 2024 году.
Напомним, о намерении Путина баллотироваться на пост президента России в 2024 году стало известно 8 декабря. Его решение нашло отклик у многих чиновников, политиков и общественных деятелей, в числе которых председатель Совфеда Валентина Матвиенко, главврач Московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом голосование впервые будет проходить в течение трёх дней подряд: 15, 16 и 17 марта следующего года.
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