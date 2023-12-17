Путин сорвал овации отказом обменять суверенитет России на колбасу, "как некоторые"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не станет обменивать свой суверенитет на колбасу, как некоторые другие страны. С речью глава государства обратился на XXI съезде партии "Единая Россия", который проходит в эти минуты на ВДНХ.

"Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Россия или будет самодостаточной суверенной державой, или её вообще не будет", — сказал глава государства и вызвал бурные аплодисменты.