Путин объяснил провальность западных "рецептов" "цветных революций" в России Путин: Западные рецепты "цветных революций" не работают в России 17 декабря, 13:48 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Запад пытался устроить в России "цветную революцию", но подобные способы дестабилизации ситуации у нас не работают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XXI Съезде партии "Единая Россия" на ВДНХ.

"Развязав против нас настоящую агрессию — она шла по нарастающей из года в год, — элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту", — пояснил он.

Путин напомнил, что Запад уже организовал несколько "цветных переворотов" в ряде государств, отрабатывая механизм разрушения страны изнутри. Но Россия отличается самостоятельностью и сильным суверенитетом, поэтому подобные схемы у нас обречены на провал, подчеркнул глава государства.

Также в своей речи президент РФ Владимир Путин иронично заметил, что Россия не станет обменивать свой суверенитет на колбасу, как некоторые другие страны. Политик добавил, что все решения российская власть принимает и будет принимать без подсказок из-за рубежа.

Авторы Татьяна Миссуми