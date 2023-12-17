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Путин объяснил провальность западных "рецептов" "цветных революций" в России

Путин: Западные рецепты "цветных революций" не работают в России

17 декабря, 13:48
<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Запад пытался устроить в России "цветную революцию", но подобные способы дестабилизации ситуации у нас не работают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на XXI Съезде партии "Единая Россия" на ВДНХ.

"Развязав против нас настоящую агрессию — она шла по нарастающей из года в год, — элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту", пояснил он.

Путин напомнил, что Запад уже организовал несколько "цветных переворотов" в ряде государств, отрабатывая механизм разрушения страны изнутри. Но Россия отличается самостоятельностью и сильным суверенитетом, поэтому подобные схемы у нас обречены на провал, подчеркнул глава государства.

Съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

Съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

Также в своей речи президент РФ Владимир Путин иронично заметил, что Россия не станет обменивать свой суверенитет на колбасу, как некоторые другие страны. Политик добавил, что все решения российская власть принимает и будет принимать без подсказок из-за рубежа.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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