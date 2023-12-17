Силуанов ответил на предложение национализировать "Балтику"

Вопрос о национализации пивоваренной компании "Балтика" в настоящее время не стоит. Об этом в кулуарах съезда партии "Единая Россия", который проходит на ВДНХ, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"В настоящее время не планируется. Мы об этом говорили, что "Балтика" находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали наши недружественные страны. Вот и всё. Ни о какой национализации речь в настоящее время не идёт", — сказал министр в ответ на соответствующий вопрос от представителей прессы.