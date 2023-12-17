Силуанов ответил на предложение национализировать "Балтику"
Силуанов: Национализация компании "Балтика" сейчас не планируется
Вопрос о национализации пивоваренной компании "Балтика" в настоящее время не стоит. Об этом в кулуарах съезда партии "Единая Россия", который проходит на ВДНХ, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"В настоящее время не планируется. Мы об этом говорили, что "Балтика" находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали наши недружественные страны. Вот и всё. Ни о какой национализации речь в настоящее время не идёт", — сказал министр в ответ на соответствующий вопрос от представителей прессы.
Напомним, 6 декабря стало известно о том, что президент пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев считает необходимым запустить процесс национализации завода. С такой инициативой он обратился к руководителю Росимущества Вадиму Яковенко, а также направил соответствующее письмо в Минфин.