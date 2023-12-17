Медведев обещал не урезать расходы в сотни миллиардов на помощь уязвимым категориям россиян

Расходы на социальные программы поддержки наиболее уязвимых граждан сокращаться не будут, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что такой бюджет составляет сотни миллиардов рублей.

"Фракция "Единой России" при работе над федеральным бюджетом добилась, чтобы в главный финансовый документ были заложены средства на социально значимые программы помощи наиболее уязвимым категориям граждан: семьям с детьми и пенсионерам. Это сотни миллиардов рублей, и сокращаться такие статьи не будут", — сказал Медведев на съезде всероссийской политической партии "Единая Россия".