В Госдуме заявили, что Путин подтвердил отмену комиссии за уплату ЖКХ для пенсионеров
Депутат Исаев: Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что все пенсионеры всё же будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ. Об этом заявил замруководителя "Единой России" в ГД Андрей Исаев.
"Путин не только поддержал наше решение о том, чтобы освободить нуждающихся от уплаты комиссий по ЖКХ... пенсионеры будут освобождены", — сказал Исаев.
По его словам, Путин подтвердил это на встрече с руководителями фракций, отвечая на вопрос, могут ли все пенсионеры попасть под новую льготу. Исаев отметил, что власти имели в виду нуждающихся в первую очередь, принимая этот законопроект.
"Но раз я сказал пенсионеры, значит, пенсионеры", — заключил политик.
Напомним, в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе прошла совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Во время неё глава государства заявил, что пенсионеры больше не будут платить комиссию при оплате ЖКХ, но потом назвал оговоркой эти слова.
ТАСС / Владимир Смирнов