В Госдуме заявили, что Путин подтвердил отмену комиссии за уплату ЖКХ для пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все пенсионеры всё же будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ. Об этом заявил замруководителя "Единой России" в ГД Андрей Исаев.

"Путин не только поддержал наше решение о том, чтобы освободить нуждающихся от уплаты комиссий по ЖКХ... пенсионеры будут освобождены", — сказал Исаев.

По его словам, Путин подтвердил это на встрече с руководителями фракций, отвечая на вопрос, могут ли все пенсионеры попасть под новую льготу. Исаев отметил, что власти имели в виду нуждающихся в первую очередь, принимая этот законопроект.