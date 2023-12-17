Украинской армии передали первую партию дронов "Коса" дальностью полёта до 900 км

В ВСУ поступила первая партия беспилотников AQ 400 Scythe дальностью полётов, как утверждается, до 900 км. Об этом говорится в материале украинского телеканала ТСН со ссылкой на украинскую компанию-производитель Terminal Autonomy, которая ранее была известна как стартап One Way Aerospace.

По сведениям канала, начальная производственная мощность компании-изготовителя — 100 дронов в месяц. При этом в дальнейшем она намерена нарастить объёмы до 500 единиц ежемесячно.

По утверждению производителя, беспилотники способны летать на 750–900 километров со скоростью от 140 до 200 километров в час. Предел полезной нагрузки аппарата — 42 килограмма. Корпус выполнен из фрезерованной листовой фанеры. При этом спроектирован дрон так, чтобы для его изготовления не требовались квалифицированные специалисты. Для запуска БПЛА используется короткая взлётно-посадочная полоса или катапульта.