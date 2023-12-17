Лайф узнал предварительную причину смерти 14-летнего боксёра в ходе турнира на Урале

14-летний боксёр, погибший на соревнованиях в Первоуральске Свердловской области, предварительно, получил сильный удар в область печени, сообщил Лайфу руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"По предварительным сведениям, мальчик получил сильный удар в область печени и через несколько мгновений упал на ринге. Более подробные и точные обстоятельства спортивного ЧП сейчас выясняют сотрудники полиции территориального ОВД совместно с коллегами из регионального СК", — сообщил Горелых.

Отец юноши работает на местном заводе, мама — самозанятая. Кроме Тимофея в семье воспитываются ещё две дочери, 2007 и 2019 года рождения. Мальчик воспитывался в полной благополучной семье, характеризовался положительно, уточнил собеседник Лайфа. Он выразил искренние соболезнования родным ребёнка.