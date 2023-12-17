Лайф узнал предварительную причину смерти 14-летнего боксёра в ходе турнира на Урале
МВД считает удар по печени возможной причиной смерти юного боксёра на Урале
В Первоуральске подросток умер во время соревнований по боксу. Фото © t.me / Ural Mash
14-летний боксёр, погибший на соревнованиях в Первоуральске Свердловской области, предварительно, получил сильный удар в область печени, сообщил Лайфу руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
"По предварительным сведениям, мальчик получил сильный удар в область печени и через несколько мгновений упал на ринге. Более подробные и точные обстоятельства спортивного ЧП сейчас выясняют сотрудники полиции территориального ОВД совместно с коллегами из регионального СК", — сообщил Горелых.
Отец юноши работает на местном заводе, мама — самозанятая. Кроме Тимофея в семье воспитываются ещё две дочери, 2007 и 2019 года рождения. Мальчик воспитывался в полной благополучной семье, характеризовался положительно, уточнил собеседник Лайфа. Он выразил искренние соболезнования родным ребёнка.
Ранее Лайф рассказывал, что в Свердловской области 14-летний мальчик из секции бокса Центра развития детей и молодёжи (ЦРДМ) скончался прямо во время чемпионата. Юному спортсмену стало плохо, когда соперник попал ему по голове, после чего мальчик отошёл к краю, упал и встать больше не смог. Подросток не был новичком в этом виде спорта.