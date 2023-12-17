Съезд "Единой России" обновил состав генсовета партии
XXI Съезд "Единой России", который состоялся на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в 75-м павильоне, обновил состав генерального совета партии. Изменения были приняты по результатам тайного голосования, сообщил корреспондент Лайфа.
В новый состав генсовета вошли секретарь Донецкого регионального отделения ЕР и глава ДНР Денис Пушилин, председатель Народного совета ДНР Артём Жога, глава отделения штаба МГЕР и депутат Народного совета ДНР Сергей Добровольский.
Также в новый состав генсовета включены губернатор Курской области Роман Старовойт, секретарь Луганского регионального отделения ЕР и председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, аппаратчик-гидрометаллург пятого разряда производства химико-металлургического цеха из Мурманской области Виктор Кулай, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев и прочие. Состав президиума генсовета пополнили председатель областной думы Игорь Брынцалов, глава Белгородской области Вячеслав Гладков, гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, заместитель председателя Совфеда Николай Журавлёв, Денис Пушилин, а также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов