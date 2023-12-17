Съезд "Единой России" обновил состав генсовета партии

XXI Съезд "Единой России", который состоялся на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в 75-м павильоне, обновил состав генерального совета партии. Изменения были приняты по результатам тайного голосования, сообщил корреспондент Лайфа.

В новый состав генсовета вошли секретарь Донецкого регионального отделения ЕР и глава ДНР Денис Пушилин, председатель Народного совета ДНР Артём Жога, глава отделения штаба МГЕР и депутат Народного совета ДНР Сергей Добровольский.