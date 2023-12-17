Шуфутинский улетает из России на Новый год

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что отметит Новый год в компании молодой жены Светланы и друзей за границей, сообщает Prozvezd. "Король шансона" уточнил, что обычно проводит 1 января только с супругой в одном и том же отеле на Мальдивах. Но в этом году певец решил наступить своим консервативным взглядам на горло и попробовать что-то новое.

"Я же человек весьма консервативный. Привыкаю к одним и тем же местам. Там, где мы отдыхали несколько лет подряд, очень хорошие виллы и мало народа. Нам там очень нравилось! И мы думали полететь туда снова. Даже билеты купили, от которых в конечном итоге вынуждены были отказаться", — поделился певец.

Отсутствие на праздники в России не отбило у певца желания создать новогоднюю сказку у себя в особняке. Он рассказал, что в доме уже установили ёлку, повесили игрушки и гирлянды. Он отметил, что даже вокруг дома всё обвешано "огоньками". Хоть это удовольствие не из дешёвых, Шуфутинский признался, что никогда не считает деньги, и призвал других отказаться от этой вредной привычки в 2024 году.