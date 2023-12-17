Умер актёр из фильма "Такси" Бернар Детуш

Французский актёр кино и сериалов Бернар Детуш, который известен зрителям по роли в фильмах "Такси", умер в возрасте 63 лет. О печальном известии сообщило художественное агентство Sequence Sud без объяснения причин. 63-й день рождения Детуш отметил две недели назад.

"У нас печальная новость о смерти Бернара Детуша, талантливого комика агентства. Все наши мысли с его семьёй, особенно с его мамой и друзьями. Счастливого пути, Бернар", — говорится в сообщении.

Актёр снимался во всех лентах "Такси", кроме второй части. Всего в его фильмографии около 20 картин, среди которых такие, как "Обещание на рассвете", "Мафиоза", "Холостой выстрел". Также он известен по ролям в комедии "Секс-инженеры" и сериале Люка Бессона "Без ограничений".