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17 декабря, 17:29

Умер актёр из фильма "Такси" Бернар Детуш

<p>Актёр Бернар Детуш. Обложка © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=l0gDY71S9mc&ab_channel=BernardDestouches" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / Bernard Destouches</a></p>

Актёр Бернар Детуш. Обложка © YouTube / Bernard Destouches

Французский актёр кино и сериалов Бернар Детуш, который известен зрителям по роли в фильмах "Такси", умер в возрасте 63 лет. О печальном известии сообщило художественное агентство Sequence Sud без объяснения причин. 63-й день рождения Детуш отметил две недели назад.

"У нас печальная новость о смерти Бернара Детуша, талантливого комика агентства. Все наши мысли с его семьёй, особенно с его мамой и друзьями. Счастливого пути, Бернар", — говорится в сообщении.

Актёр снимался во всех лентах "Такси", кроме второй части. Всего в его фильмографии около 20 картин, среди которых такие, как "Обещание на рассвете", "Мафиоза", "Холостой выстрел". Также он известен по ролям в комедии "Секс-инженеры" и сериале Люка Бессона "Без ограничений".

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Александра Мышляева
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