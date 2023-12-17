Солист группы "Три дня дождя" расплакался после концерта в Архангельске из-за фанатов

После неудачного концерта в Архангельске группа "Три дня дождя" заявила, что больше не вернётся в этот город. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале солиста коллектива Глеба Викторова.

"Мы приняли коллективное решение — больше никогда не выступать у вас в городе. Грустно, конечно, но это полнейшее разочарование в людях, в слушателях и в адекватности", — сказал музыкант.

Причиной такого решения стало поведение поклонников группы на концерте, в частности, одна из фанаток, стоявшая вплотную к сцене во время концерта, постоянно выкрикивала требование сыграть песню "Отпускай", которой завершался трек-лист концерта. Такая настырность вывела Викторова из себя.

"Я хотел взорваться. Я говорю: "Окей, мы споём "Отпускай" и пойдём домой, потому что она последняя по списку", — объяснил солист.

После этого он спросил у слушателей в зале, согласны ли они на пропуск оставшейся части концерта и переходу сразу к последнему треку "Отпускай". Около 600 человек ответили утвердительно при общем количестве людей в две тысячи человек. Артист отметил, что в его понимании такое поведение можно интерпретировать следующим образом: "Переходите к песне, которую мы хотим услышать, и можете домой, остальные ваши пять песен нас не интересуют". Музыкант признался, что такая реакция зала расстроила его настолько, что после того, как группа всё же отыграла программу целиком, он разнёс стену гримёрки и расплакался, а остальные участники коллектива его успокаивали.